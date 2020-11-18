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Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС

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Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС
Cеред тих, хто визначився і піде на вибори у Львові, 51% планують підтримати Олега Синютку, а 49% - Андрія Садового.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного агентством "Социс", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що виборці, які голосували за інших кандидатів 25 жовтня, в другому турі в більшості підтримують Олега Синютку. Зокрема, за кандидата від "ЄС" планують проголосувати більшість виборців Руслана Кошулинського (ВО "Свобода"), Ярослава Рущишина ("Голос"), Ігоря Кузьмака (Народний Рух України) та Ігоря Васюника.

Голоси Ігоря Зінкевича ("Варта") приблизно порівну розподіляються між двома учасниками другого туру.

Андрія Садового у другому турі готові підтримати виборці Тараса Кльофи - кандидата від "Слуги народу" та Юлії Гвоздович (Українська Галицька партія).

Опитування проводилося в період 29 жовтня - 10 листопада у поєднанні двох способів: телефонне анкетне опитування. Всього було опитано 2000 респондентів.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Я за Львов спокоен при любом итоге выборов мэра. Чего не скажешь о городах с ватноголовым лохторатом Гепы, Трухи и прочих моральных уродов. Синютка во втором туре выборов мэра Львова обходит Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 8159
  • violator
    понятно . ну раз он так злит зеленых дибилов значит нужно брать Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 4858
  • Арен Гаспарян f57f273e
    Значит Львов будет голосовать,на досрочных президентских,за Пороха!
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