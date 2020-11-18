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Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину

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Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину
Міністерство внутрішніх справ звільнило з посади начальника Департаменту управління майном НПУ Івана Наумова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП.

"Начальник Департаменту управління майном НПУ полковник поліції Іван Наумов від сьогодні звільнений із займаної посади", - повідомив він.

За словами Тракала, Національна поліція також проводить службову перевірку за фактами, оприлюдненими щодо посадової особи в засобах масової інформації.

Нагадаємо, раніше журналісти видання Bihus.Info з'ясували, що клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії "карантину вихідного дня".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • nevs nevs
    Получит 750к.,а потом уже через суд восстановится,😤
  • Olexandr Chornogorodskij
    та мине ен часу і через найчесніший печерський чи оаск відновиться, щей компенсацію отримає. ділов то Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына - Цензор.НЕТ 8821
  • Полина Золотая ab24ae81
    Освобождение от должности не означает увольнение со службы. Найдут другую должность, а со временем вернут обратно.
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