Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину
11 31231
Міністерство внутрішніх справ звільнило з посади начальника Департаменту управління майном НПУ Івана Наумова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП.
"Начальник Департаменту управління майном НПУ полковник поліції Іван Наумов від сьогодні звільнений із займаної посади", - повідомив він.
За словами Тракала, Національна поліція також проводить службову перевірку за фактами, оприлюдненими щодо посадової особи в засобах масової інформації.
Нагадаємо, раніше журналісти видання Bihus.Info з'ясували, що клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії "карантину вихідного дня".