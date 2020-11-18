Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину

Міністерство внутрішніх справ звільнило з посади начальника Департаменту управління майном НПУ Івана Наумова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП.

"Начальник Департаменту управління майном НПУ полковник поліції Іван Наумов від сьогодні звільнений із займаної посади", - повідомив він.

За словами Тракала, Національна поліція також проводить службову перевірку за фактами, оприлюдненими щодо посадової особи в засобах масової інформації.

Нагадаємо, раніше журналісти видання Bihus.Info з'ясували, що клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії "карантину вихідного дня".

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