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Зеленський звільнив главу СБУ Миколаївщини Герсака, якого звинуватили у зв'язках із громадянами РФ "сумнівної репутації"

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Зеленський звільнив главу СБУ Миколаївщини Герсака, якого звинуватили у зв'язках із громадянами РФ "сумнівної репутації"
Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Герсака з посади начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Відповідний указ №505/2020 від 18 листопада опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області", - наголошується в документі.

Раніше народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська заявила, що глава Управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак регулярно зустрічається з росіянами, тоді як інструкції Служби забороняють зустрічі з іноземцями.

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Топ коментарі

  • Anton P. 4d30e2f4
    А расследовать его связи с русскими? Или это уже не важно ?
  • Lanigram
    Удивительно, что его вообще уволили.
    А к тому, что журналисты с активистами, вычисляющие подобных персонажей, делают работу которую должна была бы делать СБУ, полиция и прочие, думаю все уже привыкли...
  • Шрек Баблокат
    так, наверно и уволили по быстрячку, что бы не расследовали связи..
    теперь шумиха уляжется, и все забудут..
    а Зеленский выглядит Д"Артаньяном в КОВИДном дурдоме..
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