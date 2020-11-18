Зеленський звільнив главу СБУ Миколаївщини Герсака, якого звинуватили у зв'язках із громадянами РФ "сумнівної репутації"

Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Герсака з посади начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Відповідний указ №505/2020 від 18 листопада опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області", - наголошується в документі.

Раніше народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська заявила, що глава Управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак регулярно зустрічається з росіянами, тоді як інструкції Служби забороняють зустрічі з іноземцями.

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