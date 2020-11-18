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Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія

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Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія
Юристи об'єднання "Barristers" захистили бійця муніципальної варти, у якого виник конфлікт із членом "Партії Шарія". Після цього Анатолій Шарій записав про адвокатів відео, і їм почали погрожувати вбивством.

Про це повідомив у фейсбуці партнер в адвокатському об'єднанні "Barristers" Олексій Шевчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, всі знають, що ми захистили бійця муніципальної варти, у якого виник конфлікт з однопартійцем пана Шарія. Боєць вдома, а не в закладі на Лук'янівці. .... Сьогодні пан Шарій зняв відео про нас. І нашим адвокатам посипалися погрози вбивством", - написав він.

Шевчук опублікував скриншоти повідомлень, які отримують адвокати.

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"Я думаю, що вже завтра будемо повідомляти про наміри пана Шарія та його однодумців вчинити злочин проти адвокатів. Будемо просити реакції національної асоціації адвокатів України. Будемо просити реакції ради адвокатів. І відразу, як тільки викличуть на допит Шарія, повідомимо його однопартійцю Валентину Рибіну і всім журналістам", - додав Шевчук.


Адвокати обєднання Barristers повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія 03

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Топ коментарі

  • Сергей Иванов 466ed8e6
    Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария - Цензор.НЕТ 6229
  • Агамемнон
    Что , кроме как кудахтать в интернете, могут умственно отсталые петухи из секты петушария?
  • Сергей Иванов 466ed8e6
    Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария - Цензор.НЕТ 9909
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