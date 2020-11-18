Україна закупить 6 млн експрес-тестів на COVID-19, - Шмигаль
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Україна закупить 6 млн експрес-тестів. Комітет парламенту з питань бюджету підтримав рішення уряду про виділення 1 млрд грн на їхню закупівлю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
За словами Шмигаля, тести отримають переважно сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги.
"Так у нас з'явиться ефективний і швидкий інструмент додаткового тестування", - повідомив він.
Також прем'єр зазначив, що ще 900 млн грн піде на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей. Додаткові кошти також будуть спрямовані в регіони для підготовки організації мобільних госпіталів.
"Будемо сподіватися, що до цього справа не дійде, але мусимо бути готовими і передбачити всі варіанти", - Додав Шмигаль.