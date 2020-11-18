Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила речниця президента Юлія Мендель.
"Здоров’я Президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить наради по селектору та міжнародні телефонні дзвінки. Цього тижня заплановані події за участю президента в онлайн-режимі, про що ми повідомлятимемо на сайті", - зазначила Мендель.
Крім того, речниця президента запевнила, що одужує і керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.
Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на COVID-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від COVID-19 в лікарні "Феофанія".