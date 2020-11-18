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Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель

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Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель
Президент Володимир Зеленський почувається краще, тримається бадьоро і продовжує працювати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила речниця президента Юлія Мендель.

"Здоров’я Президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить наради по селектору та міжнародні телефонні дзвінки. Цього тижня заплановані події за участю президента в онлайн-режимі, про що ми повідомлятимемо на сайті", - зазначила Мендель.

Крім того, речниця президента запевнила, що одужує і керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на COVID-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від COVID-19 в лікарні "Феофанія".

Також читайте: Зеленський і ОП вирішили частково взяти на себе модерацію теми з касовими апаратами для ФОП, - радник глави ОП Подоляк

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    "на жаль..." (с)
  • Ksenia VB
    Я не вірю, що він хворий.
    Змилось в бункер як і фуйло.
  • ruda
    кого волнует состояние его здоровья?
    запёрли совершенно здорового кабана в феофанию,снимать видосы,в то же время люди мрут пряио у дверей недобольниц
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