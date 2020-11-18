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СБУ на Харківщині знешкодила банду, яка тероризувала місцевих жителів. ФОТОрепортаж

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У Харківській області співробітники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Дергачівської місцевої прокуратури викрили та припинили діяльність угруповання, що вимагало гроші у місцевих жителів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисники давали громадянам гроші в борг, але після повернення суми починали вимагати відсотки, нібито накопичені протягом користування грошима. Розмір "відсотків" перевищував суму кредиту в кілька разів. У разі несплати, вони залучали місцевих кримінальників для фізичного і психологічного тиску на жертв і членів їхніх сімей. Вони, зокрема, погрожували вбивством, побиттям, викраденням людей", - написав він.

За його словами, правоохоронці, зокрема, задокументували, що учасники групи вимагали від жительки Харківської області майже 750 тис. грн, погрожуючи в разі невиплати грошей фізичною розправою їй та її матері.

СБУ на Харківщині знешкодила банду, яка тероризувала місцевих жителів 01
СБУ на Харківщині знешкодила банду, яка тероризувала місцевих жителів 02
СБУ на Харківщині знешкодила банду, яка тероризувала місцевих жителів 03

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Правоохоронці затримали організатора групи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання частини "боргу" в розмірі 6 тис. дол.

Вирішується питання про повідомлення затриманому та іншим учасникам групи про підозру у вчиненні злочину.

СБУ на Харківщині знешкодила банду, яка тероризувала місцевих жителів 04

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