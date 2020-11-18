Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону був прийнятий на засіданні уряду в середу.
Законопроєкт передбачає три професійні пенсійні програми. Програма №1 дає право на отримання пенсійних виплат після 50 років за наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі на шкідливих професіях (так званий список №1) від 10 років у чоловіків і наявності страхового стажу від 20 років, з нього на роботі на шкідливих професіях від 7,5 року у жінок.
Програма №2 дає право на отримання пенсії після 55 років та наявності страхового стажу від 30 років, з нього на роботі за списком №2 від 12,5 року у чоловіків і наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі за списками №1 і №2 від 10 років у жінок.
Програма №3 дає можливість добровільно вступити в НППС на умовах, визначених у колективних договорах і на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.
Джерелом фінансування пенсій виплат із солідарної системи (до повного переходу на виплати з накопичувальної професійної системи) і формування пенсійних активів у накопичувальній професійній системі будуть страхові внески роботодавців, які будуть сплачуватися за рахунок підвищення ставки ЄСВ на загальнообов'язкове пенсійне страхування на заміну механізму відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій.
Так, за програмою №1 роботодавцям доведеться додатково до 22% ЄСВ платити ще 15%, в програмі №2 - 7%, в програмі №3 - від 3% за погодженням з працівниками.
Згідно із законопроєктом, страхові внески, які надійдуть за учасників НППС, Пенсійний фонд України буде направляти до недержавних пенсійних фондів (НПФ). Учасники системи зможуть самостійно вибирати НПФ.