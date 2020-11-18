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Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль

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Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Національна система сповіщатиме громадян, що вони перебували в одному приміщенні з хворим на COVID-19. Уряд запровадить це найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Денис Шмигаль розповів у ході засідання Кабінету міністрів.

За його словами, уряд також запровадить низку додаткових цифрових інструментів, які повинні допомогти в боротьбі з пандемією.

"Це і електронний запис на ПЛР-тест, і додатковий контроль на самоізоляції завдяки програмі "Дій вдома". І Національна система, яка фактично буде сповіщати громадян, що вони були в одному приміщенні з (інфікованою. - Ред.) людиною", - зазначив він.

За словами Шмигаля, Україна буде однією з перших країн світу, яка буде використовувати такі засоби.

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Нагадаємо, в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразилися 12 496 осіб. Найбільше випадків у Києві.

Топ коментарі

  • Alexey Timofeev 74274071
    Шмигаль не знає що йому робити та генерує з відчаю різні дурниці та тупі ідеї
  • belge
    В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль

    В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2205 И по сигналу оповещения падать на пол, ногами в сторону очага поражения.
  • Алексей Хмара
    Заходишь в маршрутку и тут как завоет сирена на мобиле.))
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