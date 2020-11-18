Карантин вихідного дня - це альтернатива повному локдауну, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що карантин вихідного дня - це зважена альтернатива повному локдауну. Поки повний локдаун не запроваджуватимуть.
Про це він заявив на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Карантин вихідного дня - це виважена альтернатива повному локдауну. І, якщо ми всі будемо дотримуватися правил, то зможемо побачити результат за два-три тижні", - заявив він.
Результатом він називає вихід на плато в кількості хворих - 12-15 тисяч випадків на добу.
"Результат - це вихід на плато за кількості хворих 12-15 тисяч випадків на добу. Там ми зможемо дещо розвантажити медичну систему і підтримати наших медиків. Це людський ресурс, і він не є нескінченним", - сказав прем'єр.