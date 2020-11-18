Вакцина Pfizer показала 95% ефективності на завершальному випробуванні
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Американська компанія Pfizer заявила, що ефективність розроблюваної нею вакцини проти коронавірусу COVID-19 на завершальній стадії клінічних випробувань становить 95%.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
В ході третьої фази випробувань Pfizer і її німецького партнера BioNTech з'ясувалося, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного COVID-19 на 95%. Тижнем раніше компанії заявляли про 90% ефективності.
У спільній заяві компаній йдеться, що у більш ніж 40 тис. випробовуваних дорослих, які отримали дві дози ліків, не було виявлено серйозних побічних ефектів.
Зазначається, що вакцина Pfizer і BioNTech буде надана на схвалення в регулюючі органи протягом декількох днів.