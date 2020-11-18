Кабмін дозволив "Укравтодору" залучити 5 млрд грн кредитів на будівництво доріг

Кабінет Міністрів України затвердив умови залучення кредитних коштів і надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор").

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно із супутніми документами, "Укравтодор" здійснює запозичення на умовах: обсяг запозичення - до 5 млрд грн, термін - до 15 років, вид забезпечення - держгарантія.

Умови запозичення, в тому числі процентна ставка, визначаються в кредитному договорі та/або рішенні про емісію облігацій, проєкти яких погоджуються з Мінфіном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас

Ці кошти підуть на роботи на об'єктах державного будівництва у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій і Чернігівській областях.