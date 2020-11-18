Кабмін дозволив кандидатам на посади держслужби складати тести дистанційно
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, встановлено, що кандидати на посади категорії "А" і фахівці з питань реформ мають обов'язково проходити тестування в Центрі оцінювання кандидатів, тоді як кандидатам на посади категорій "Б" і "В" надана можливість проходити тестування на знання законодавства в дистанційному режимі.
Також у дистанційному режимі може відбуватися тестування на знання спеціального законодавства для кандидатів на зайняття посад дипломатичної служби.
Серед іншого регламентовано проведення співбесід з кандидатами всіх категорій дистанційно в режимі відеоконференції.
Крім того, встановлено, що перевірка володіння іноземними мовами кандидатів на посади категорії "А" буде проводитися після проведення тестування, що дозволить зменшити навантаження на Комісію з питань вищого корпусу держслужби і Центру оцінювання.