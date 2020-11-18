Кабмін призначив Рябікіна главою Держмитслужби
Кабінет Міністрів призначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Уряд погодив призначення Рябікіна на зазначену посаду 29 жовтня, потім пішла спецперевірка.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що очікує від Рябікіна на новій посаді результатів у найкоротші терміни, а саме - щодо виконання доходів бюджету і продовження трансформації відомства в ефективну сервісну службу.
Рябікін у березні 2017 року був призначений гендиректором ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"(Київ), в 2005-2006 рр. Обіймав посаду заступника міністра транспорту і зв'язку. Рябікін також був депутатом України третього скликання, працював у Київській міськдержадміністрації, займаючись питаннями інфраструктури та транспортного будівництва.