Кабмін затвердив 103 пріоритетні інвестпроєкти до 2023 року

Кабінет Міністрів визначив як пріоритетні проєкти з виробництва апаратів штучного вентиляції легень (ШВЛ), будівництва двох сміттєспалювальних заводів і ракетно-космічного комплексу повітряного старту. Всього в затвердженому переліку 103 пріоритетні інвестпроєкти до 2023 року.

Відповідне розпорядження уряд затвердив з триденним доопрацюванням на засіданні в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

4 зі 103 проєктів передбачають фінансування повністю коштами держбюджету і ще 43 проєкти - частково за рахунок державного та/або місцевого бюджету.

Серед пріоритетних інвестпроєктів - організація виробництва ШВЛ за кошти інвестора, держбюджету та інших джерел, а також будівництво заводу (комплексу) з переробки твердих побутових відходів (гарантування екологічної безпеки в Києві) - за кошти інвестора.

Крім цього, серед пріоритетних проєктів - будівництво сміттєсортувальної лінії в Дрогобичі (Львівська область) за рахунок держбюджету і місцевих бюджетів.

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Серед інвестпроєктів, які планується реалізувати за рахунок держбюджету і міжнародної технічної допомоги, - модернізація сімейства літаків Ан-124-100 та Ан-225 на ДП "Антонов", ракетно-космічний комплекс повітряного старту, міжнародний науковий центр "Обсерваторія" на горі Піп Іван - платформа розвитку Карпатського регіону.

Крім того, планується реалізувати проєкт з підготовки виробництва інфрачервоної головки самонаведення для керованих авіаракет, а також з розширення міжнародного пункту пропуску "Ягодин" - виключно за рахунок держбюджету.

Також за рахунок інвестора, місцевих бюджетів та держбюджету планується реалізувати будівництво сміттєспалювальних заводів у Краматорську і Маріуполі, будівництво туристичної та транспортної інфраструктури Шацького національного природного парку (плюс кошти міжнародної технічної допомоги), а також звести Центр олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка".

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