Кабмін погодив звільнення Габінета з поста голови Хмельницької ОДА і призначення на його місце Гамалія
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Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета і призначення на цю посаду Сергія Гамалія.
Відповідні проєкти указів президента узгоджені на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Сергій Гамалій є підприємцем, власником ТОВ "Деліція", яке займається ресторанною діяльністю і наданням послуг мобільного харчування.