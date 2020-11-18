Кабмін зобов'язав розглядати звернення громадян через гарячі лінії протягом одного робочого дня
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Кабінет Міністрів зобов'язав реєструвати звернення громадян через гарячі телефонні лінії і розглядати їх протягом одного робочого дня.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
"На засіданні Уряду ухвалено постанову Кабінету Міністрів України, якою унормовано оперативний розгляд звернень громадян, які потребують допомоги, через "гарячі" телефонні лінії", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, тепер реєстрація звернень громадян та їхній розгляд здійснюватимуться протягом одного робочого дня.
"Це рішення зумовлено турботою про літніх людей, які перебувають у зоні підвищеного ризику зараження гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2", - наголошують у міністерстві.