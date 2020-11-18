ВАКС закрив другу справу проти Труханова

Вищий антикорупційний суд закрив другу справу проти мера Одеси Геннадія Труханова за недостовірне декларування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", відповідне рішення сьогодні прийняла колегія суддів ВАКС у справі про декларування недостовірної інформації Трухановим за 2015-2016 роки на суму понад 33 млн грн і 18 млн грн відповідно.

На початку засідання адвокати мера Одеси клопотали про закриття відповідної справи відповідно до рішення Конституційного суду про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

"Клопотання захисника задовольнити. Закрити кримінальне провадження щодо обвинувачення Труханова Геннадія Леонідовича у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу", - зачитав головуючий суддя фрагмент ухвали.

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Крім того, суд скасував арешт на мобільний телефон колишньої дружини Труханова Тетяни Колтунової, який проходив у справі як речовий доказ, та зобов'язав правоохоронців повернути їй телефон та сім-карту до нього.



Зазначимо, це вже друга справа Труханова, яку закрив ВАКС.

Як повідомлялося, КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституціойними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У своєму рішенні суд, зокрема, резюмує, що законодавець "не дотримувався принципи справедливості і пропорційності, як елементи принципу верховенства права", а таким чином ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України суперечить частині 1 статті 8 Основного закону України.

У ВАКС заявили, що в провадженні суду перебуває 17 кримінальних справ за ст. 366-1 КК України, при цьому у 13 справах зазначена стаття є єдиною інкримінованою.