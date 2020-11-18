Обрана президентом Санду сподівається на "позитивні відносини" з Москвою і хоче "будувати Європу" в Молдові

Обрана президентом Молдови Мая Санду заявила на зустрічі з послом РФ у Кишиневі Олегом Васнєцовим про необхідність розвитку позитивних відносин із Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Моя мета - вивести країну з міжнародної ізоляції і розвивати хороші відносини з Росією, що дозволить вирішити важливі проблеми для громадян. Я докладу всіх зусиль для встановлення позитивних, прагматичних і передбачуваних відносин із РФ. Я сподіваюся, що з цього моменту у нас буде гарне співробітництво", - сказала Санду.

На зустрічі того ж дня з послом ЄС Петером Михалко Санду заявила, що етап міжнародної ізоляції Молдови завершено. "Зовнішня політика Молдови вступає в новий етап. Ми будемо проводити відкриту, позитивну і вигідну для країни зовнішню політику... Більше ніякої ізоляції. Зовнішня політика на користь однієї партії і конкретної людини закінчилася. Ми починаємо зовнішню політику, яка вигідна громадянам Молдови", - зазначила обрана президентка.

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Вона запевнила, що докладе всіх зусиль, щоб Молдова отримала якомога більше ресурсів у контексті початку переговорного процесу щодо новою порядку денного угоди про асоціацію Молдови з ЄС. "Ми хочемо будувати Європу вдома - європейські інститути, європейські школи, європейські дороги, європейські лікарні, європейські зарплати. Ми доб'ємося успіху завдяки наполегливій роботі та за підтримки наших європейських друзів", - заявила Санду.