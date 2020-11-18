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Екстремістів, які намагалися за завданням спецслужб РФ підпалити мечеть в Одесі, судитимуть, - СБУ

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Екстремістів, які намагалися за завданням спецслужб РФ підпалити мечеть в Одесі, судитимуть, - СБУ
Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо двох екстремістів, затриманих на спробі підпалу ісламської мечеті напередодні Дня кримськотатарського прапора і Дня Конституції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У червні цього року оперативники спецслужби запобігли спробі підпалу в Одесі культової ісламської споруди і затримали учасників одного з неформальних радикальних об'єднань.

Досудове слідство встановило, що зловмисники діяли за завданням спецслужб країни-агресора. Акцію планували вчинити задля дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні, порушення громадської безпеки, залякування населення, розпалювання расової та міжнаціональної ворожнечі.

Наразі дії затриманих кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Топ коментарі

  • Kostya Kostya
    Вообще то, увлекаться строительством мечетей в Украине не стоит, в крайнем случае, зеркально строить православные или греко-католические храмы, иначе получим французский вариант.
  • Андрей Андрей c60919f1
    почему экстримисты ? кто у нас мечети любит ? и зачем они нам ? жили без них ( мечетей и чурок ) , и дальше проживем
    фильмец есть - "спаситель " , там за мечети четко сказано
  • Віталій Павлов
    Закидати гнид камінням як це робиться в ісламських країнах.
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