Постачальника піску підозрюють у заволодінні 9 млн грн при будівництві залізниці з Києва в аеропорт "Бориспіль", - прокуратура

Прокуратура повідомила про підозру ексдиректору компанії - постачальника піску. За даними слідства, він поставив піску значно менше, ніж зазначено в договорі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, між ТОВ "Київ пісок" і Регіональним філіалом "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" був укладений договір про постачання піску для будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення за маршрутом "Київ-Пасажирський" - аеропорт "Бориспіль".

Надалі, на підставі підроблених видаткових накладних, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо загального обсягу поставленого піску - 60 000 куб. м - Регіональний філіал "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" перерахував на рахунок підприємства грошові кошти в сумі 21 384 000, 00 грн.

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Документально підтверджується, зокрема висновком судово-економічної експертизи, що підприємством фактично поставлено тільки 35 тис. куб. м піску, у зв'язку з чим майже 9 млн грн державних коштів були безпідставно отримані ексдиректором підприємства за фактично непоставлений пісок.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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