Соратник Дубініної Болдін намагається через суд заблокувати вибори ректора Одеського медуніверситету, - ЗМІ
Про це повідомляють Українські національні новини.
Сам Болдін не балотується, але активно підтримує одного з кандидатів - Владлену Дубініну. Її рейтинг серед колективу невеликий. "За даними близьких до університету джерел, Максим Болдін подав кілька позовів до судів з вимогою визнати вибори незаконними. Мовляв, якщо не переможе Дубініна, нехай не переможе ніхто", - йдеться в матеріалі.
При цьому видання зазначає: законних підстав для скасування виборів немає. Вони були оголошені Міністерством охорони здоров'я відповідно до законної процедури, всі претенденти на пост ректора до виборів були допущені. "Позивач це прекрасно розуміє і розраховує на зв’язки в одеських судах. Болдін не втрачає нагоди похвалитися перед колегами тим, що там у нього "все схоплено". Найближчим часом з’явиться можливість це перевірити. Якщо хоча б один його позов буде задоволений, судова система винесе собі черговий вирок за статтями "злочинна діяльність" і "винесення неправомірних рішень", - пишуть УНН.
Видання припускає, що Болдін підтримує Дубініну в розрахунку отримати "пост тіньового ректора". "Для нього медін - остання можливість відбутися професійно, статусно і публічно", - йдеться в матеріалі.
На місцевих виборах-2020 Болдін і Дубініна безуспішно балотувалися в депутати міської ради Одеси від партії "Перемога Пальчевського", але не подолали прохідний бар'єр. Влітку минулого року Максим Болдін став одним з п'яти кандидатів на пост глави Одеської ОДА, що викликало широкий резонанс. Незадовго до цього він домігся звільнення з СІЗО Ігоря Павловського, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. Болдін був його адвокатом і, як стверджують активісти "Хто замовив Катю Гандзюк", неодноразово брехав у суді про нібито поганий стан здоров'я його підзахисного.
У 2010 році Болдін був підозрюваним у "справі Смоляра". У 2010 році чиновники Одеської міськради вивели з комунальної власності 35 об'єктів, чим завдали збитків у розмірі 37 млн грн. Незаконне рішення візував особисто Болдін, на той момент начальник юрдепартаменту міськради.