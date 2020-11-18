Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Філарет сказав на пресконференції.
"Православну церкву України більше не визнає жодна церква", - підкреслив Філарет.
Він вважає, що визнання надання томосу для ПЦУ буде свідчити про визнання "верховенства влади Константинопольського патріархату в православ'ї".
"Якщо будь-яка церква приймає рішення, що Константинопольський патріарх не тільки перший по честі, а перший і по владі - це вже втрата чистоти православ'я. І тому православні церкви не підуть на це", - зазначив Філарет.
За його словами, томос зараз не визнає переважна більшість церков, окрім трьох.
"Чому не визнають? А тому, що в цьому томосі закладено верховенство влади Константинопольського патріархату, і тому визнання ПЦУ далі не буде", - заявив він.