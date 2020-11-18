Кабмін затвердив передислокацію чотирьох військових частин у Бердянськ та Очаків

Кабінет Міністрів затвердив передислокацію трьох військових частин у м.Бердянськ Запорізької області та однієї військової частини - в м.Очаків Миколаївської області.

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні, 18 листопада, на своєму засіданні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У Бердянськ передислокуються 2 військові частини з Миколаєва та смт Сарата Одеської області, в Очаків - в/ч з Миколаєва.

Як наголошується в пояснювальній записці, такі кроки дозволять створити належні умови для розміщення особового складу перспективних військових частин.

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