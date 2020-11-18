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Кабмін затвердив передислокацію чотирьох військових частин у Бердянськ та Очаків

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Кабмін затвердив передислокацію чотирьох військових частин у Бердянськ та Очаків
Кабінет Міністрів затвердив передислокацію трьох військових частин у м.Бердянськ Запорізької області та однієї військової частини - в м.Очаків Миколаївської області.

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні, 18 листопада, на своєму засіданні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У Бердянськ передислокуються 2 військові частини з Миколаєва та смт Сарата Одеської області, в Очаків - в/ч з Миколаєва.

Як наголошується в пояснювальній записці, такі кроки дозволять створити належні умови для розміщення особового складу перспективних військових частин.

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Топ коментарі

  • Дяди Васи Ученик
    У ольгинцев нынче диарея! Трудно, видимо, фекалить одновременно и ртом и очком!
  • Серафим Полубес b2c3ffad
    Очаков перекрывает вход в Днепро-Бугский лиман --- защита Николаева, Херсона от высадки десанта...
    А Бердянск.... думал, думал -- и дошло! Первая задача --- взорвать нахрен Крымскй (или как он там) мост, чтобы руссише швайне не успели по нему здрыснуть... Потом --- по Дону на Ростов, далее по каналу Волго-Дон , застолбить при дележке кацапии за Украиной волжские города-миллионники, обложить их данью, далее водным путем --- на Москву...
    И вот что-то мне подсказывает, что так --- и будет!! Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков - Цензор.НЕТ 7662
  • Вася Шевченко f77d76ba
    возможно это информация не для широкого круга обывателей?
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