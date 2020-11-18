У ЗСУ призовуть 350 офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, але не проходили службу. ДОКУМЕНТ

У листопаді-грудні 2020 року на військову службу в Збройних Силах України буде призвано 350 офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри і не проходили військову службу.

Про це повідомляє видання "Ukrainian Military Pages", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний наказ №391 міністр оборони підписав 28 жовтня.

Відповідно до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", призову підлягають офіцери віком до 43 років, придатні до служби за станом здоров'я і не мають права на відстрочку.

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Наказ визначає, що призивати будуть офіцерів механізованих, ракетних військ і артилерії, протиповітряної оборони, військ зв'язку, фахівців виховної роботи та офіцерів тилових спеціальностей.



