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У ЗСУ призовуть 350 офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, але не проходили службу. ДОКУМЕНТ

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У ЗСУ призовуть 350 офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, але не проходили службу. ДОКУМЕНТ
У листопаді-грудні 2020 року на військову службу в Збройних Силах України буде призвано 350 офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри і не проходили військову службу.

Про це повідомляє видання "Ukrainian Military Pages", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний наказ №391 міністр оборони підписав 28 жовтня.

Відповідно до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", призову підлягають офіцери віком до 43 років, придатні до служби за станом здоров'я і не мають права на відстрочку.

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Наказ визначає, що призивати будуть офіцерів механізованих, ракетних військ і артилерії, протиповітряної оборони, військ зв'язку, фахівців виховної роботи та офіцерів тилових спеціальностей.

У ЗСУ призовуть 350 офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, але не проходили службу 01
У ЗСУ призовуть 350 офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, але не проходили службу 02

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    А где 351? Ширяется? Когда придет в чувство, передайте ему, что это будет уже пятый раз.
  • Zelya Vsyo
    Не совсем точно. Писюнист-роялист в дуэте.
    В ВСУ призовут 350 офицеров запаса, которые закончили военные кафедры, но не проходили службу - Цензор.НЕТ 313
  • буков
    А яку кафедру треба закінчити, аби ВУС записали " перестать стрелять"?
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