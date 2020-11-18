Низка "структурних маяків" меморандуму з МВФ залишається невиконаною. Зеленський видає бажане за дійсне, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський своєю заявою про виконання "всіх структурних маяків" у Меморандумі з МВФ обманює керівництво Фонду.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у статті "Кого обманює Зеленський, заявляючи, що Україна виконала умови меморандуму з МВФ? Вовк сміється".

Наприклад, зазначає журналіст, президент забув, що не виконано один із ключових пунктів договору - передати повноваження Окружного адмінсуду до Верховного Суду.

"Меморандум України з МВФ містить пункт, де Україна бере на себе зобов'язання до серпня 2020 року заборонити будь-яким судам виносити адміністративні рішення проти центральних органів влади, зокрема проти НАБУ, це спеціально зазначено. Цей пункт прямо спрямований на обмеження повноважень ОАСК. До серпня! І як же це виконується? 28 жовтня Окружний адмінсуд ухвалив рішення про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, що не просто суперечить меморандуму, а є відвертим знущанням і демонстрацією вседозволеності глави ОАСК Павла Вовка", - пише Бутусов.

Він підкреслює, що "президент веде переговори з МВФ, Україні потрібен кредит, а Вовк ці переговори зриває. І Зеленський не в змозі з ним щось зробити. Він не висловлюється ні про Вовка, ні про його рішення, він не говорить коли ж нарешті закінчаться консультації з Вищою радою правосуддя", перезавантаження якої також є невиконаним маяком.

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"І найголовніше - вимога провести перезавантаження Вищої ради правосуддя, змінити законом процедуру відбору нових членів ВРП також є одним із структурних маяків меморандуму з МВФ. Але для перезавантаження ВРП нічого не зроблено", - вказує Бутусов.

"Про яке ж виконання маяків може йти мова? На кого розраховані такі заяви президента? Жодних передумов до екстреного виділення кредиту МВФ в обхід процедури не існує, необхідно багато ще зробити.

Головна проблема держави - нездатність забезпечити правосуддя. І постійне прагнення державних лідерів видавати бажане за дійсне", - резюмує журналіст.