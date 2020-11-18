Окупанти з початку доби не порушували режим припинення вогню, - штаб ОС
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Російсько-окупаційні війська з початку доби вогневої активності не проявляли, втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, інформує Цензор.НЕТ.
Протягом цієї доби, 18 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували понад 13 гектарів території в прифронтовому районі і передані на знищення 147 вибухонебезпечних предметів.
Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об'єднаних сил.