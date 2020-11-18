Завершено ремонт судна забезпечення ВМС України "Балта"

Сьогодні після завершення докового ремонту судно забезпечення ВМС України "Балта" вийшло з акваторії Бузького лиману біля Миколаєва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Після ремонту проведено ходові випробування, під час яких було перевірено технічну готовність матеріальної частини, зокрема головної енергетичної установки, вузлів і механізмів судна для роботи у відкритій акваторії.

Під час докового ремонту було очищено підводну і надводну частини корпусу, пояси змінної ватерлінії, проведено ремонт гвинтів, підрулювального пристрою тощо. Ми замінили зовнішню обшивку корпусу, протекторний захист і проведено фарбування. Також, згідно з умовами контракту, виконано ремонт донно-забортної арматури, якірного ланцюга.

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Крім того, на "Балті" були відремонтовані такі суднові системи, як водяна забортна, прісна, пожежна, водовідливна, осушувальна, пневматична та гідравлічна системи тощо.

Ремонт судна проводився на миколаївському ТОВ "Нібулон". Це був перший контракт на ремонт судна Військово-Морських Сил ЗС України, укладений із цією компанією.