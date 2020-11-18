Укроборонпром заявляє про тиск з боку міністерства Уруського і просить Зеленського втрутитися

Реформа оборонно-промислового комплексу під загрозою, оскільки Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України вже 3 місяці блокує необхідні для цього законопроєкти та намагається в режимі "доручень" і "наполягань" звільняти одних людей і призначати інших.

Про це йдеться в заяві "Укроборонпрому", опублікованій на офіційному сайті держконцерну, інформує Цензор.НЕТ.

В "Укроборонпромі" нагадали, що його команда рік тому отримала від президента Зеленського мандат на стабілізацію роботи держконцерну і підготовку стратегії його реформування. Стратегію реформування затвердили в червні, а в липні було створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Міністерство публічно підтримало концепцію реформування, запропоновану Концерном, та детально ознайомилося з усіма стратегічними документами щодо реформи Укроборонпрому. Попри публічні обіцянки рішучих дій, вже третій місяць Міністерство системно блокує реформування Державного концерну "Укроборонпром" та оборонно-промислового комплексу в цілому", - сказано в заяві.

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Крім цього, зазначили в "Укроборонпромі", міністерство втручається в роботу концерну "у вигляді усних доручень і численних наполягань".

"Систематично надходять вимоги та рекомендації щодо призначення сторонніх осіб директорами підприємств-учасників Концерну, а саме компаній "Укрспецекспорт", "Спецтехноекспорт", "Укробронсервіс", ДП "Київський бронетанковий завод", ПАТ "Київський завод Радар", Івано-Франківського котельно-зварювального заводу та підприємств у Львівській області тощо. Окремо висловлюються наполегливі вимоги щодо звільнення співробітників "Укроборонпрому", відповідальних за безпеку, експорт, зв’язки з державними органами влади та трансформацію", - сказано в заяві.

Укроборонпром просить звернути увагу на ситуацію президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данілова, голову комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.