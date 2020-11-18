Член ДВК на Черкащині примушувала громадян голосувати за свого сина, - прокуратура

Повідомлено про підозру жительці Христинівського району за перешкоджання вільному здійсненню виборцем свого виборчого права, поєднане з примусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

За версією слідства, жителька одного з сіл на Христинівщині 19.10.2020, будучи членом дільничної виборчої комісії на місцевих виборах 25.10.2020, напередодні виборів, навмисне, в інтересах свого сина, який висував свою кандидатуру на депутата, під час рознесення запрошень на вибори жителям села, зробила рукописний текст на зворотному боці запрошень, вказавши конкретно свого сина, як особу, за яку потрібно проголосувати на місцевих виборах. Своїми діями підозрювана перешкоджала вільному здійсненню громадянами свого виборчого права шляхом примусу.

Жінці повідомлено про підозру за ч.1 ст. 157 КК України.

Читайте також: "Каруселі" та незаконна агітація: спостерігачі КВУ заявляють про порушення. ФОТО