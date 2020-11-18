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Кабмін призначив ще двох членів комісії з регулювання азартних ігор, вона вже може ухвалювати рішення, - Немчінов

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Кабмін призначив ще двох членів комісії з регулювання азартних ігор, вона вже може ухвалювати рішення, - Немчінов
У комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відтепер достатньо членів для того, щоб ухвалювати рішення та працювати.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами чергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після проведення спецперевірки призначено ще двох членів комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Фактично вже є призначені голова та чотири члени, тобто комісія може розпочинати свою роботу. Це достатньо для того, щоб вони ухвалювали свої перші рішення, формували апарат та перезапускали цей важливий орган державного управління", - сказав Немчінов.

За його словами, загалом для повноцінної роботи держоргану потрібно п'ятеро.

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На засіданні урядовці ухвалили рішення про призначення Олексія Ботезата та Христини Дутки-Гефко членами цього органу шляхом укладання з ними контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Закон пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. У той же час законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні близько 300 готелів, де можна розмістити ігрові зали, - "слуга народу" Гетманцев

11 серпня документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

23 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей". У комісії буде 230 співробітників. Її створення передбачено законом про легалізацію грального бізнесу.

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21 жовтня ветерана АТО Івана Рудого обрано на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Топ коментарі

  • Шоколад Корона
    А що ви хотіли. В Кабміні зібрались усі професіонали по Рулетці й ігрових автоматах. А по дураку взагалі з закритими очима. От і займаються тим, у чому майстерні.
  • Алекс S. Pоман
    Как говориться: чем глубже в лес - тем толще партизаны...
    И как туда, и какие небожители прошли это назначение (конкурс). Страшно представить, что им пришлось натерпеться....И хвамилии какие звучные, и главное славянские, козацькі, туды их в качель... и охрана у них, и денежное довольствие будут, куда там тем детективам или судьям...просто скажу М А Л А Д Ц Ы! Можно ставить в один ряд: наркотрафик, таможня, черная трансплантология, торговля оружием за бугор(то что осталось) и т.д. и игры...и ковида не боятся...ЗЕР Гут , Вольдемар Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1956
  • Василий СПРУТ
    Это покращання или жити по новому ? Турбодебильном режиме такие же и решения Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2351
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