Мер Кременчука Малецький захворів на коронавірус

У Полтавській області міський голова Кременчука Віталій Малецький захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У мене не дуже приємна новина: отримав позитивний тест на Covid-19", - написав він.

Малецький додав, що він перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря.

За словами мера, він продовжує дистанційно працювати над підготовкою першої сесії Кременчуцької міськради VIII скликання.

Малецький заявив, що знає, що хворіють ще кілька новообраних депутатів міської ради.

"Однак я працюю дистанційно і зроблю все, щоб сесія відбулася відповідно до закону в заплановану дату", - написав він.

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