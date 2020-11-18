Всі спроби оскаржити закриття справи "Роттердам+" припинено, - адвокат

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 18 листопада припинила всі проваження щодо оскарження рішення прокуратури закрити справу "Роттердам+" через відсутність складу злочину.

Перший процес було закрито напередодні, а 18 листопада головуючий суддя Ігор Панаїд оголосив про припинення слухань і по другому процесу. Таким чином, рішення Вищого антикорупційного суду від 24 вересня 2020 року про законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+" вступило в силу і подальшому оскарженню не підлягає.

За словами адвоката Наталії Дригваль, це ставить крапку в історії "Роттердам+" і справу остаточно і безповоротно закрито. Причиною цього стала відмова Віктора Чумака від своєї апеляційної скарги. Громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПК), що представляє інтереси Чумака, заявила, що він не бачить сенсу в розгляді своєї апеляційної скарги, тому її відкликає.

Адвокат Дригваль запевняє, що таке рішення Чумак прийняв після того, як разом із НАБУ усвідомив перспективність оскарження, після ознайомлення з матеріалами сторони захисту.

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Нагадаємо, 17 листопада рішення ВАКС про законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+" офіційно набрало сили. Саму справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або вчинення кримінально правопорушення.

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