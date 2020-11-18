Більшість громадян країн Євросоюзу підтримують вступ України до ЄС, - опитування

Вступ України до Європейського Союзу підтримують 55% громадян країн ЄС. Водночас приєднання України до НАТО підтримують 38%.

Про це свідчать результати опитування "Як сприймають Україну в країнах ЄС", проведеного у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним агентством "Kantar Profiles Division" на замовлення Центру "Нова Європа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Більшість респондентів (55%) підтримують членство України в ЄС. Підтримка членства України в НАТО також значна (38%), але ця відповідь не отримала підтримки більшості", - зазначено у звіті за підсумками опитування, презентованому в середу.

Зазначається, що 21,5% респондентів підтримують приєднання України і до ЄС, і до НАТО.

При цьому головною перешкодою для вступу України до ЄС респонденти вважають корупцію - 43,1% опитаних заявили, що боротьба з корупцією є головним пріоритетом для України. Для порівняння, у 2015 році цей показник становив 37,5%.

Найпопулярнішою відповіддю на запитання про те, яку підтримку варто надати Україні в боротьбі проти російської агресії (21,5%) є продовження санкцій ЄС щодо Росії. Найменш популярною - надання озброєнь.

Дослідження проводилося в період із 22 до 29 вересня 2020 року методом онлайн-опитування. Загалом було опитано 4 тис. респондентів віком від 18 до 65+ років, відібраних у такий спосіб, щоб пропорційно представляти різні групи за статтю, віком і регіонами проживання.

Читайте також: Україна у європейців асоціюється з війною та Росією значно менше, ніж 5 років тому, - опитування