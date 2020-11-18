Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС

Колби з нібито бойовою отруйною речовиною, які 16 листопада були виявлені в харківській школі №30, виявилися муляжем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН, показаному 18 листопада.

Помічник начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Харківській області Ігор Лупандін пояснив, що там була "імітація якоїсь речовини, яка була колись в макетах під час проведення деяких навчальних занять".

За його словами, місце, де знайшли колби, вивчали фахівці відділення радіаційно-хімічного захисту.

"Було проведено замір повітря. Ніяких небезпечних хімічних речовин не було знайдено", - пояснив Лупандін.

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