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Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС

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Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС
Колби з нібито бойовою отруйною речовиною, які 16 листопада були виявлені в харківській школі №30, виявилися муляжем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН, показаному 18 листопада.

Помічник начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Харківській області Ігор Лупандін пояснив, що там була "імітація якоїсь речовини, яка була колись в макетах під час проведення деяких навчальних занять".

За його словами, місце, де знайшли колби, вивчали фахівці відділення радіаційно-хімічного захисту.

"Було проведено замір повітря. Ніяких небезпечних хімічних речовин не було знайдено", - пояснив Лупандін.

Читайте також: У димоході школи в Харкові під час ремонту виявили бойову отруйну речовину, - поліція. ФОТО

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    провидческий коммент уважаемого RR, оказался в масть..

    +14Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4480 RR
    Потерянная, колбочка учебной материально-технической базы из кружка ГО.
    Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
    МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
    16.11.2020 19:45
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7093

    ...
  • RR
    Спасибо))))
    В бытность .......... всякой гадости, в учебной материально-технической базе было ПРЕДОСТАТОЧНО)))
    Один из самых значимых, был макет из лично охолощённой МОН-50.
    Стоит себе такая игрушка на мебели, с надписью "НА ПРОТИВНИКА", а в ней заначка денежная))))
    Страшно в руки брать)
    10 лет никто не знал, пока случайно, не смахнули с полки)))
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