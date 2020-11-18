COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко

COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини проти коронавірусної хвороби на безплатній основі для 20% населення

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно. Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн", - написав чиновник.

Ляшко підтвердив, що до глобального механізму COVAX включено кандидата у вакцини від виробника Moderna (США), попередні результати дослідження якої вказали на 95% ефективності попередження розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

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"Ставимо пред собою завдання забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році, як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України", - додав головний санлікар.