На нових виборах мера Броварів від "ЄС" балотуватиметься Олег Іваненко замість батька, який хворіє на COVID-19

Олег Іваненко вирішив балотуватися на пост голови Броварської ОТГ, що під Києвом.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше у виборах брав участь Валерій Іваненко.

"Як ви знаєте, мій батько балотувався на посаду міського голови Броварів від партії "Європейська Солідарність". Але рішенням суду жовтневі вибори були визнані недійсними. І тепер повторне волевиявлення громадян має відбутися орієнтовно у другій половині січня 2021 року. Однак зараз тато перебуває в лікарні і бореться з COVID-19. На жаль, стан його важкий. І в такій ситуації він вже не зможе брати участь у виборах. Тому я вирішив сам балотуватися від партії "Європейська Солідарність" на посаду голови Броварської ОТГ. Я впевнений, що з татом усе буде добре! Як і переконаний, що на Бровари точно чекають зміни!" - заявив Іваненко.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд через порушення таємниці голосування зобов'язав Броварську міську Територіальну виборчу комісію повторно провести місцеві вибори голови та депутатів Броварської об'єднаної територіальної громади.

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Напомним, Киевский окружной административный суд из-за нарушения тайны голосования обязал Броварскую городскую Территориальную избирательную комиссию повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской объединенной территориальной громады.