Завдяки санкціям можливості влади РФ виснажуються, - заступник держсекретаря США Біган
Таке переконання висловив заступник державного секретаря США Стівен Біган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я бачу, як російський уряд виснажується", - підкреслив представник Держдепу. Він зауважив, що це може бути наслідком неухильного тиску на Москву з боку США та партнерів, посилення активності НАТО та ЄС у Чорноморському регіоні, а також підтримки Заходом країн регіону.
"Можливо, ми спостерігаємо певну віддачу від цих тривалих "інвестицій", - зазначив Біґен.
Заступник державного секретаря зауважив, що було би "занадто оптимістично очікувати негайного результату" від тиску Заходу. Але, за його словами, "очевидно, що російському уряду доводиться приймати дедалі складніші рішення в контексті залучення ресурсів".
Саме тому, на думку Бігана, росіяни зацікавлені в продовженні дії договору СНО-ІІІ з американською стороною.
"Я впевнений, що ми знайдемо спосіб це зробити. Але я не думаю, що росіяни в змозі інвестувати в стратегічну модернізацію або розширення своїх систем так, щоби конкурувати з нами", - зауважив заступник держсекретаря США.