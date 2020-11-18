Від початку року надійшло понад 8,5 тис. скарг на суддів, - Вища рада правосуддя
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт органу.
"Упродовж цього періоду дисциплінарні палати та члени ВРП повністю завершили розгляд 11 438 дисциплінарних скарг, включно з тими, що надійшли в попередні роки", - сказано в повідомленні.
Згідно з повідомленням, загалом було винесено 358 рішень про відкриття дисциплінарних справ та 103 - про притягнення 114 суддів до дисциплінарної відповідальності.
"За результатами розгляду дисциплінарних справ до суддів застосовано такі види дисциплінарних стягнень: попередження - 57 суддям; догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді впродовж одного місяця - 23 суддям; суворі догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді впродовж трьох місяців - 20 суддям; подання про тимчасове відсторонення від правосуддя - 4 суддям; подання про звільнення - 10 суддям", - сказано в повідомленні.