Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК

Представники партії "Слуга народу" отримали 17,59% мандатів (5809) із загальної кількості обраних на місцевих виборах депутатів, які пройшли 25 жовтня, висунутих місцевими організаціями політичних партій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок пресслужба Центральної виборчої комісії за результатами опрацювання відомостей про результати виборів у 96,2% (1517) місцевих радах.

Понад 12,39% обраних депутатів місцевих рад (4093 особи) представляють "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 11,75% (3881 особа) – партію "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ), 11,42% мандатів (3773 особи) отримали представники партії "За майбутнє", 10,73% (3543 особи) - партії "Європейська солідарність".

Партія "Наш край" отримує 5,13% мандатів (1 694 особи), "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,61% (863), "Українська стратегія Гройсмана" - 1,72% (567), "Пропозиція" - 1,66% (549), "Радикальна партія Олега Ляшка" - 1,62% (535).

Крім того, ЦВК отримала інформацію про понад 98% обраних сільських, селищних, міських голів. Із загальної кількості таких голів 30,74% (225 осіб) представляють партію "Слуга народу".

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Ще 12,43% (92 людини) представляють партію "За майбутнє", 7,24% (53 людини) - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 7,1% (52 людини) – партію "Опозиційна платформа - за життя", 6,15% (45 осіб) - "Наш край", 5,6% (41 особа) - "Європейська солідарність".

Партію "Українська стратегія Гройсмана "представляють 3,83% обраних сільських, селищних, міських голів (28 осіб), партію "Довіра" - 3,14% (23 людини). Решта партій за результатами виборів делегували на посади голів різних рівнів менше 20 осіб кожна.

У ЦВК зазначили, що відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити в ЦВК від територіальних виборчих комісій, тому наведені дані ще не є остаточними.