У комітеті Генасамблеї ООН підтримали проєкт посиленої резолюції України з прав людини в окупованому Криму, - Кулеба

Проект посиленої резолюції України з прав людини в окупованому Криму був підтриманий комітетом Генеральної асамблеї (ГА) ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вдячний державам-членам, які підтримали в комітеті ГА ООН проект посиленої резолюції з прав людини в Криму. Коли Асамблея схвалить її в грудні, це в подальшому консолідує тиск на РФ, щоб держава-окупант дотримувалася міжнародних зобов'язань, зокрема міжнародного гуманітарного права", - написав Кулеба в Twitter у середу.

Він наголосив, що вітає доповіді генсека ООН Антоніо Гутерреша щодо ситуації з правами людини в Криму, які детально викривають факти політичного переслідування українців і кримських татар. "Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні і СММ ОБСЄ повинні посилити моніторинг в Криму для захисту тих, кого переслідує держава-окупант", - вказав Кулеба.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що схвалення проекту вже п'ятої поспіль, оновленої і посиленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна" третім комітетом 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН є важливим внеском в продовження міжнародного тиску на РФ у зв'язку з незаконною окупацією і спробою анексії Криму.

"Документ підготовлений на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задокументовано численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях. Ключовими елементами оновленого проекту резолюції стали заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема, в рамках міжнародних платформ, для тиску на РФ з метою примусу її до виконання міжнародних зобов'язань як держави-окупанта", - йдеться в коментарі, опублікованому на сайті МЗС України в середу.

У міністерстві пояснили, що особливу увагу приділено питанню кваліфікації "органів" на тимчасово окупованих територіях України як "окупаційної влади РФ".

"Резолюція констатує продовження Росією протиправної діяльності відповідно до міжнародного гуманітарного права, включно з переселенням російських громадян на півострів і примусову зміну громадянства з метою модифікації демографічного складу населення. Це, зокрема, негативно впливає на економічні та соціальні права кримчан і змушує їх залишати Крим, що є прихованою формою депортації осіб, захищених Женевськими конвенціями в умовах окупації", - повідомили в зовнішньополітичному відомстві.

Також серед важливих положень нинішнього проекту є заклик до припинення кримінального переслідування за ухиляння від військового призову, засудження триваючої безкарності за випадки насильницьких зникнень і констатація ролі ФСБ РФ у задокументованих випадках катувань.

"Залучається увага до системних політичних репресій проти представників кримськотатарського народу, чергових необґрунтованих суворих вироків політичним в'язням, переслідуванням Православної церкви України в Криму, переслідуванням журналістів, зокрема цивільних, використання пандемії для здійснення подальшого наступу на права людини", - повідомляється в коментарі.

Резолюція вимагає від РФ негайно припинити грубі порушення прав людини і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних механізмів, включно з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні та Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, на територію тимчасово окупованого півострова.

"Україна вдячна країнам, які підтримали проект резолюції на засіданні Третього комітету, а також тим, хто став співавторами документа, і закликає всіх держав-членів ООН підтримати резолюцію під час голосування на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН в грудні", - наголосили в МЗС.

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