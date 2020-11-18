69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти від початку проведення АТО на Донбасі, - Міноборони

На сьогодні невідома доля 69 військових, які зникли на Донбасі, від початку бойових дій на сході України.

Про це йдеться у відповіді кадрового центру ЗСУ Міністерства оборони на запит Радиіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними персонального обліку втрат особового складу Збройних сил України, який ведеться в Кадровому центрі ЗСУ, від початку проведення антитерористичної операції кількість зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ становила 526 осіб, із цієї кількості знайдено (живими і мертвими) 457 осіб. Станом на 17.11 .20 залишаються не знайденими 69 осіб", - повідомили в Міноборони.

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