Київських учителів безкоштовно тестуватимуть на COVID-19, - Держпродспоживслужба
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В Києві обіцяють безкоштовно проводити тестування на COVID-19 для працівників соціальної сфери, зокрема вчителів. Результат тесту обіцяють надавати впродовж 24-х годин.
Про це розповів голова Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 Канал.
За його словами, у столиці вже розробляють єдиний стандарт для працівників соціальної сфери, зокрема і для вчителів, які обов'язково мають проходити ПЛР-тестування.
"Всі вчителі Києва, які захворіли на COVID-19, проходитимуть тестування за рахунок держави і отримуватимуть результат упродовж 24-х годин", - пояснив Олег Рубан.
Відповідне рішення, за його словами, можуть ухвалити вже до кінця тижня.