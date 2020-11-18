Для проведення повторного голосування ЦВК виділила 50 млн грн для 8 областей

Центральна виборча комісія для повторного голосування 22 листопада з місцевих виборів виділила понад 51 млн грн для 8 обласних державних адміністрацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

У повідомленні зазначається: "18 листопада відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія затвердила додатковий розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування 22 листопада 2020 місцевих виборів 25 жовтня 2020 на загальну суму 51 млн 378 тис. 600 гривень для 8 обласних державних адміністрацій.

Крім того, ЦВК затвердила середні норми видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку і проведення повторних місцевих виборів, виборчий процес яких починається в 2020 році".

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