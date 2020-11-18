Кабмін найближчими днями представить комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів найближчими днями надати комплексну програму підтримки бізнесу, який зазнає збитків в умовах карантину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.
"Я доручив уряду, і найближчими днями ми чекаємо дійсно комплексну, дуже важливу програму заходів, які включатимуть податкові послаблення, кредитні канікули з існуючих зобов'язань, можливості нових кредитів на пільгових умовах, секторальну підтримку бізнесу, який постраждав унаслідок карантину, програму підтримки людей, які через карантин втратили заробіток або були змушені припинити свою діяльність", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні.