Кабмін найближчими днями представить комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів найближчими днями надати комплексну програму підтримки бізнесу, який зазнає збитків в умовах карантину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.

"Я доручив уряду, і найближчими днями ми чекаємо дійсно комплексну, дуже важливу програму заходів, які включатимуть податкові послаблення, кредитні канікули з існуючих зобов'язань, можливості нових кредитів на пільгових умовах, секторальну підтримку бізнесу, який постраждав унаслідок карантину, програму підтримки людей, які через карантин втратили заробіток або були змушені припинити свою діяльність", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

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