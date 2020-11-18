Зеленський вимагає від Ради і Кабміну швидко знайти компромісне рішення щодо касових апаратів для малого бізнесу, - ОП

Президент України Володимир Зеленський закликає Верховну Раду у співпраці з Кабінетом Міністрів якнайшвидше розв'язати проблеми фізичних осіб-підприємців, зокрема щодо порядку використання касових апаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Президент України категорично незадоволений тим, що український парламент досі не може разом з урядовцями та представниками підприємницьких організацій знайти компромісне рішення щодо запровадження касових апаратів. Тому він сьогодні доручив провести селекторну нараду – разом з урядовцями ми маємо допомогти депутатам", – заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Серед обговорюваних на нараді ініціатив – спрощення життя малому бізнесу за рахунок скасування фіскалізації всіх операцій, щодо яких податкові органи вже мають необхідну інформацію, особливо тих, що відбуваються дистанційно, за допомогою фінансових посередників (банків і платіжних систем).

Керівник Офісу президента повідомив, що учасники наради дійшли висновку щодо необхідності скасування норми про виплату покупцеві 100% вартості придбаного товару, якщо покупець поскаржився на продавця за порушення порядку здійснення розрахункових операцій (так званий кешбек). Крім того, йдеться про необхідність вдосконалити систему штрафів та зменшити їхні розміри для дрібного бізнесу – вони мають стимулювати працювати легально, а не призводити до банкрутства підприємців.

В ОП наголосили, що увага податкових органів має бути прикута до крупних підприємств, які намагаються ухилитися від сплати податків, прикриваючись ФОПами. Але справжній невеликий бізнес має вільно дихати та спокійно працювати.

Читайте також: Щоб допомогти бізнесу, карантин вихідного дня визнають форс-мажором, - Шмигаль