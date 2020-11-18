Від початку протестів у Білорусі зафіксовано майже 25 тисяч затримань і вісім смертей, - Тіхановська

За кілька місяців протестів в Білорусі було затримано загалом майже 25 тисяч осіб, понад 1,2 тис. осіб притягнуто до кримінальної чи адміністративної відповідальності, вісьмох людей убито.

Про це заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська на онлайн-конференції "Шлях до Варшавського безпекового форуму", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З моменту старту президентської виборчої кампанії до листопада 2020 року щонайменше 470 людей притягнуто до адміністративної відповідальності, щонайменше 850 осіб - до кримінальної відповідальності з політичних мотивів, 120 з них вважаються політичними в’язнями. Вісьмох людей убито",- заявила Тіхановська.

За її словами, від початку протестів в Білорусі спостерігаються безпрецедентні репресії і насилля, в результаті чого постраждали тисячі людей; за весь період було затримано майже 25 тис. протестувальників.

Тіхановська підкреслила, що режим Лукашенка намагається стерти сліди своїх злочинів, як у випадку нищення стихійного меморіалу в пам'ять про вбитого кілька днів тому в Мінську Романа Бондаренка. При цьому вона підкреслила, що білоруси не дадуть режиму уникнути відповідальності.

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За словами Тіхановської, білоруська революція не є проєвропейською чи проросійською, а пробілоруською.

"Білорусь розташована в центрі Європи, і ми хочемо мати нормальні відносини з усіма своїми сусідами. Наша боротьба - за гідність і право обирати свого лідера і своє майбутнє",- наголосила лідер опозиції.

Вона закликала міжнародну спільноту чинити тиск на режим Лукашенка. Зокрема, за її словами, мають діяти персональні санкції проти активних діячів режиму, а також економічні санкції проти Лукашенка і державних компаній РБ.

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