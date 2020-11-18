Двох поліцейських, які побили у Львові ветеранів АТО, звільнено, - Нацполіція
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Подія трапилася в ніч з 15 на 16 листопада цього року. У центрі Львова між перехожими сталася бійка. Коли фігурантів доставили в поліцію, з'ясувалося, що троє з учасників конфлікту - поліцейські з різних регіональних підрозділів. У Львові вони були поза службою.
Поліцейські відразу передали інформацію про затримання правоохоронців колегам з ДБР, а співробітники підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції почали службове розслідування", - сказано в повідомленні.
У результаті перевірки було підтверджено безпосередню причетність до бійки двох поліцейських з Тернопільської та Волинської областей. Їх вже звільнено з лав поліції. Щодо третього фігуранта з Чернівців службове розслідування триває.
Нагадуємо, раніше повідомлялося, що у Львові троє поліцейських побили двох ветеранів АТО.