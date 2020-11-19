Суперрозіграш 130 млн євро тепер і в Україні, вже цієї п'ятниці (реклама)

П'ятничний суперрозіграш може зробити з вас нового українського мультимільйонера - від вас вимагається тільки обзавестися білетом і сподіватися на найкращий результат.

Поки цього року всі джекпоти супертиражів Євромільйонів діставалися іспанцям ... Чи можливо, що наступний гарантований джекпот у розмірі € 130 мільйонів виграє хтось із України?

Цієї п'ятниці: суперрозіграш ЄвроМільйонів, унікальний тираж знаменитої пан'європейської лотереї, чекає учасників з України. Найбільший лотерейний тираж Європи розіграє грандіозний джекпот, 130 мільйонів євро.

Суперрозіграш Євромільйонів - одна з найбільш захопливих лотерей Європи, яка проходить всього кілька разів на рік і гарантує масивні дев'ятизначні джекпоти. Наступний такий тираж відбудеться в п'ятницю 20 листопада, з гарантованим джекпотом € 130,000,000. До речі, лотерея також пропонує 12 призових категорій, що робить цей тираж ще більш привабливим для шанувальників лотереї з усього світу

Попередній тираж у межах суперрозіграшу відбувся 25 вересня 2020 року, з аналогічним гарантованим джекпотом в 130 млн євро. Якби той приз не був зірваний з першого разу, джекпот продовжив би зростати до максимальної позначки в 200 мільйонів євро. Але якийсь щасливий гравець з Іспанії зумів вгадати виграшну комбінацію з першого разу, і отримав весь приз цілком.

Як жителі України можуть грати в супертиражі?

Перейдемо до головного. Так, білети Євромільйонів продаються лише в невеликій кількості країн, але завдяки сервісу доставки лотерейних білетів theLotter.com, грати в Супертиражі можна з будь-якої країни світу. Все, що для цього потрібно, - це підключення до інтернету!

Для того, щоб забезпечити вашу участь у Супертиражі 20 листопада, вам потрібно:

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Що відбувається після того, як ви оформите замовлення?

На наступному етапі агент компанії theLotter в одній з 9 країн, в яких продаються білети Євромільйонів, купить від вашого імені білет відповідно до обраних вами ігрових опцій. Підкреслимо, що цей білет повністю належить вам - відповідно, будь-який виграний ним приз також повністю ваш, без будь-якої комісії.

Шанс виграти € 130 млн випадає не щодня. Забезпечте свою участь у Супертиражі Євромільйонів цієї п'ятниці, купивши білет онлайн на сайті theLotter.com!

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