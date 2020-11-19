Кабмін подасть у Раду проєкт бюджету на 2021 рік до кінця тижня, - Мокан

Кабінет Міністрів подасть до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2021 до кінця цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив представник Кабміну в парламенті Василь Мокан.

За його словами, нині уряд завершує роботу над документом.

"Міністр фінансів протягом дня, до та після засідання уряду, комунікує з МВФ з приводу проєкту бюджету. І до кінця цього тижня уряд планує подати його до другого читання у ВР", - сказав Мокан.

Він також зазначив, що уряд веде активні перемовини щодо проєкту державного бюджету з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 13 вересня схвалив проєкт Держбюджету на 2021-й рік. У документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень. Всього у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП. Обсягу фінансування в розмірі 5% ВВП планують досягти у 2023 році.

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